Quand pilotes UK et roumains défendent la mer Noire contre «la menace russe»

Lors de son intervention sur la base aérienne roumaine Mihail Koglaniceanu, Michael Fallon, ministre britannique de la Défense, a félicité les pilotes roumains et britanniques pour leurs « compétences éblouissantes ».

Le ministre a également remercié les pilotes qui « travaillent sans relâche afin de protéger le ciel au-dessus de la mer Noire contre la menace constante émanant de l'agresseur russe », relate Associated Press.

M. Fallon a également utilisé l'occasion pour réaffirmer « une fois de plus » le soutien du Royaume-Uni à l'Otan, qualifiant l'Alliance de « fondement de notre [du Royaume-Uni, ndlr] défense » et ayant assuré que la Grande Bretagne restait engagée dans l'Otan et dans la sécurité européenne.

En février, le secrétaire général de l'Otan Jens Stoltenberg a annoncé la décision de l'Alliance de renforcer sa présence en mer Noire. Le ministère russe de la Défense a plusieurs fois qualifié l'intensification de l'activité de la marine de guerre des pays de l'Otan de destructive et provocatrice.