Poutine explique pourquoi Moscou a de la sympathie pour Trump

La Russie est bien disposée à l'égard de Donald Trump car celui-ci s'est dit prêt à rétablir les relations bilatérales entre les deux pays, a expliqué Vladimir Poutine dans le documentaire d'Oliver Stone « The Putin Interviews ».

« Certes, nous avions de la sympathie pour M. Trump et continuons de le faire parce qu'il s'est engagé publiquement à rétablir les relations russo-américaines. À chaque fois que des journalistes étrangers me posaient des questions à ce sujet afin de me prendre au dépourvu, je leur demandais alors: "Et vous, êtes-vous contre de bonnes relations entre la Russie et les États-Unis?" », a-t-il indiqué.

« Évidemment, nous devons nous pencher du point de vue pratique sur le développement ultérieur des relations bilatérales entre les deux pays. Il (Trump, ndlr) a évoqué le rétablissement des relations économiques et la lutte conjointe contre le terrorisme. Est-ce que c'est une mauvaise idée? », a insisté le Président.

Oliver Stone avait annoncé en novembre 2014 vouloir faire un film basé sur des interviews de Vladimir Poutine. Cette série d'entretiens a été réalisée sur deux ans, incluant des épisodes récents avec des questions concernant Donald Trump.

Le documentaire intitulé « The Putin Interviews » est divisé en quatre épisodes et diffusé du 12 au 15 juin sur la chaîne câblée américaine Showtime, qui appartient à l'un des plus grands groupes médiatiques américains, CBS.