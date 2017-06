Combien de combattants dans les rangs de Daech? Les estimations de Poutine

Daech compte près de 80.000 de combattants dans ses rangs et est à ce jour « puissant » car le groupe terroriste détient plusieurs sites pétroliers, a affirmé Vladimir Poutine dans entretien accordé au cinéaste américain Oliver Stone dans le cadre du documentaire « The Putin interviews ».

« Le nombre de terroristes dans les rangs de Daech est proche de 80 000 personnes, dont 30 000 étrangers provenant de 80 pays du monde, y compris de Russie », a indiqué le chef d'État russe.

« Ils sont puissants car ils contrôlent un important volume de la production pétrolière. La vente de pièces de musée, d'artefacts et d'œuvres d'art ainsi que l'aide étrangère les a rendus très puissants, et nous ne pouvons pas permettre leur renforcement ultérieur », a-t-il poursuivi.

Oliver Stone a annoncé en novembre 2014 vouloir faire un film basé sur des interviews de Vladimir Poutine. Cette série d'entretiens a été réalisée sur deux ans, incluant des épisodes récents avec des questions concernant Donald Trump.

Le documentaire intitulé « The Putin Interviews » est divisé en quatre épisodes et diffusé du 12 au 15 juin sur la chaîne câblée américaine Showtime, qui appartient à l'un des plus grands groupes médiatiques américains, CBS.