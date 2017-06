«La libération de Raqqa prendrait des mois»

L'opération de libération de Raqqa des terroristes de Daech peut prendre beaucoup plus d'un mois, a déclaré à Sputnik Nuri Mehmud, représentant des milices kurdes.

« Les unités des FDS n'ont pas encore atteint les quartiers du centre-ville, l'opération de libération pouvant prendre plus d'un mois, Daech opposant une résistance acharnée. Les djihadistes se sont préparés à défendre Raqqa qu'ils considèrent comme leur "capitale" », a indiqué l'interlocuteur de l'agence.

Et d'ajouter que les terroristes avaient creusé des tranchées et des tunnels souterrains, posé des mines et préparé des véhicules piégés.

« Quoi qu'il en soit, nos combattants professionnels ont déjà nettoyé des djihadistes des centaines de kilomètres et ont beaucoup progressé dans la ville. Ils ont une riche expérience d'opérations militaires contre Daech qui ne saura pas arrêter leur offensive », a souligné M.Mehmud.

Cela dit, l'interlocuteur de Sputnik a appelé à ne pas comparer les opérations menées contre Daech à Raqqa et à Mossoul.

« La guerre de Mossoul est une guerre technique. […] Utilisés à Mossoul, les armements lourds portent des frappes puissantes contre Daech et affaiblissent ses positions, alors que les principales forces qui sont appelées à en finir avec les djihadistes à Raqqa ont déjà libéré de vastes territoires. Il s'agit notamment des milices kurdes YPG, bien aguerries et stratégiquement fiables », a conclu le porte-parole.

Occupée par Daech depuis 2013, Raqqa est considérée comme la capitale de ce groupe terroriste. L'opération de libération de Raqqa a débuté en novembre 2016 avec le soutien des commandos américains et de l'aviation des États-Unis et d'autres pays. Damas proteste contre la participation des militaires américains à l'opération et qualifie d'intervention leur présence dans le nord de la Syrie.