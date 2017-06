Deux avions-espions US s’approchent de la frontière russe

Deux avions de reconnaissance de l'Armée de l'air américaine, se sont approchés jeudi des frontières maritimes et terrestres russes près de la région de Kaliningrad, enclavée entre la Lituanie et la Pologne, ont annoncé les sites Internet qui surveillent les activités de l'aviation militaire.

Un Boeing RC-135U (nom de code TROP23), qui a décollé depuis la base aérienne de Mildenhall, au Royaume-Uni, a passé trois heures au-dessus des eaux internationales de la mer Baltique, s'approchant parfois de la frontière russe à une distance de 60 à 70 km.

Un autre avion de reconnaissance américain, RC-135W immatriculé 42-6138 (nom de code FUNGO86), a entamé un vol dans l'espace aérien de la Pologne, le long de la frontière terrestre russe, vers 11h45, heure locale (09h45, heure de Paris).

En outre, deux bombardiers américains B-1B capables de porter des armes nucléaires ont décollé jeudi de la base aérienne britannique de Fairford pour participer aux exercices de l'Otan qui se déroulent dans la région de la mer Baltique.

Ces derniers temps, les vols d'avions de reconnaissance américains près des frontières russes se sont brusquement multipliés. Mercredi, des bombardiers stratégiques B-1B et B-52N ont survolé la région de la mer Baltique pendant plusieurs heures. Un avion-espion RC-135W de l'US Air Force et un avion de reconnaissance radar de l'Otan AWACS ont aussi longtemps scruté le territoire russe le 14 juin.

Jeudi après-midi, un avion-espion suédois Gulfstream IV (numéro de bord 102002) a aussi effectué un vol non loin de la région russe de Kaliningrad.

D'après des médias russes, les vols de reconnaissance d'avions de pays occidentaux dans cette zone sont devenus plus fréquents après le déploiement dans la région de Kaliningrad de systèmes de défense antiaérienne S-400, de systèmes de missiles balistiques Iskander et de systèmes de missiles de défense côtière Bastion et Bal, ainsi qu'en raison du transfert en mer Baltique de deux navires militaires russes de la mer Noire.