Poutine: Moscou et Tokyo pourraient travailler ensemble sur les îles Kouriles

Une collaboration bilatérale entre la Russie et le Japon pourrait avoir lieu sur les îles Kouriles, a déclaré Vladimir Poutine.

«Nous estimons qu'un travail commun sur les îles serait possible, et notre attitude est que nous devons créer des conditions favorables pour régler les problèmes territoriaux. Nous ne savons pas encore quelles seront nos décisions finales», a indiqué Vladimir Poutine.

Il a également ajouté qu'il existait des problèmes empêchant la mise en œuvre de ces décisions.

«Il y a des questions aggravant ce problème, à savoir les questions liées à l'assurance de la sécurité, y compris dans cette région, les responsabilités de la part du Japon devant ses alliés. Ce sont des affaire qui demandent une analyse scrupuleuse et bien réfléchie ainsi qu'un réexamen», a souligné le Président russe.

© Sputnik. Sergei Krasnoukhov Vers la fin de la discorde entre Moscou et Tokyo au sujet des Kouriles?

Et d'ajouter que des décisions finales seront prises après ce travail.

Depuis de longues années, les relations entre la Russie et le Japon sont en butte à l'absence d'accord de paix. Le Japon revendique les îles Kouriles méridionales (Itouroup, Kounachir, Chikotan et Habomai), invoquant le Traité d'amitié et de paix russo-japonais de 1855. Pour Tokyo, leur restitution est une condition sine qua non de l'accord de paix avec la Russie qui n'a pas été signé à l'issue de la Seconde Guerre mondiale.

La position de Moscou repose sur le constat que les îles Kouriles méridionales faisaient partie de l'URSS à l'issue de la Seconde Guerre mondiale, la souveraineté russe sur ces îles étant incontestable et conforme au droit international.