Le blocage du compte PayPal d’une association anti-migrants ramène «plus de dons»

Clément Galant, militant de Génération Identitaire en France, a clarifié pour Sputnik comment le blocage par PayPal d'un montant de 50.000 euros récoltés par ce groupe de jeunes identitaires européens en vue de bloquer les opérations de sauvetage des migrants en mer Méditerranée, a affecté leur travail.

«PayPal n'a pas bloqué, il a juste gelé notre compte pour Defend Europe. Beaucoup de gens ont signalé notre compte, et notre cagnotte a été gelée. On ne pouvait pas prendre l'argent déposé là-dessus, ni le virer sur notre compte bancaire», a indiqué l'interlocuteur de Sputnik.

Pourtant, d'après lui, la démarche de PayPal a eu un effet positif sur l'organisation, la qualifiant de «bon coup de pub», qui va appeler les gens à faire «plus de dons» et à afficher «plus de soutien» envers Génération Identitaire.

«Cela a fait exploser tous les dons qu'on a eus depuis le début», a souligné Clément Galant.

Le militant Génération Identitaire a jugé que PayPal était pratique et accessible, mais, selon lui, l'organisation peut facilement se passer de ce service de paiement en ligne et recevoir les dons par chèques ou par virement.

D'après Etienne Piguet, spécialiste des problèmes de migrations et professeur à l'Université de Neuchâtel, contacté par Sputnik, les autorités européennes doivent définir leur attitude vis-à-vis des migrants qui tentent de gagner l'Europe, en vue d'éviter de telles situations.

«On n'a pas une politique qui donne, aux personnes souhaitant venir en Europe, une information claire sur les possibilités. Tout cela, parce que les différents pays de l'Europe ne se sont pas mis d'accord sur une politique», a-t-il conclu.

Depuis 2015, l'Europe traverse la crise migratoire la plus importante depuis l'époque de la Seconde Guerre mondiale. Selon l'Onu, l'année 2016 a été la plus meurtrière pour les réfugiés qui tentent de se rendre en Europe par la Méditerranée: plus de 3.800 personnes sont mortes en tentant la traversée alors même qu'elles étaient trois fois moins à suivre cet itinéraire. Le triste record avait été précédemment établi en 2015 avec 3.771 victimes.

Selon les estimations de l'Organisation internationale pour les migrations (OIM), depuis le début de 2017, 54.000 réfugiés sont arrivés en Europe par la voie maritime, alors que 1.316 personnes ont trouvé la mort en tentant de franchir la Méditerranée.