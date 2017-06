Poutine: l’administration Obama me rappelle le Politburo sous l’URSS

© RIA Novosti. Vladimir Astapkovitch Poutine revient sur l’ingérence US dans les élections russes de 2012

Dans les derniers jours de son mandat, l'administration Obama ressemblait au Politburo du Comité central du Parti communiste, dont les membres se distribuaient mutuellement des décorations, estime Vladimir Poutine dans le documentaire d'Oliver Stone, « The Putin Interviews ».

« À vrai dire, je ne veux vexer personne, mais tout ce qui s'est passé à la fin du mandat de l'administration Obama me fait penser au Politburo du Comité central du Parti communiste, quand ses membres se remettaient mutuellement des ordres et des étoiles », a-t-il indiqué, en référence à la cérémonie de décoration du vice-président américain, Joe Biden.

« À ce moment-là, j'ai compris qu'ils (les responsables américains, ndlr) n'avaient plus le temps de prendre des décisions importantes », a ironisé le Président russe.

Oliver Stone avait annoncé en novembre 2014 vouloir faire un film basé sur des interviews de Vladimir Poutine. Cette série d'entretiens a été réalisée sur deux ans, incluant des épisodes récents avec des questions concernant Donald Trump.

Le documentaire intitulé « The Putin Interviews » est divisé en quatre épisodes et a été diffusé du 12 au 15 juin sur la chaîne câblée américaine Showtime, qui appartient à l'un des plus grands groupes médiatiques américains, CBS.