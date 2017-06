Les terroristes de Daech veulent «créer un califat islamique en Asie du Sud-Est»

Dans un entretien accordé à Sputnik, Natalia Rogozhina, docteur ès sciences politiques et chercheuse principale de l'Institut d'économie mondiale et des relations internationales au sein de l'Académie des sciences de Russie, a commenté la collaboration de cinq des dix pays de l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est (ASEAN), ayant pour but d'éviter les menaces émanant du groupe terroriste Daech, y compris son intention de créer un califat islamique dans la région.

«Dès 2014, les pays de l'ASEAN ont adopté une déclaration commune condamnant Daech, et ont entamé la lutte contre ce groupe terroriste», a indiqué Mme Rogozhina.

Et d'ajouter que l'année dernière, lors de la conférence à Bali, ces États se sont accordés sur l'échange de renseignements ou encore des empreintes digitales des terroristes pour, d'abord et avant tout, les empêcher de traverser les frontières assez poreuses de la région et fermer les voies de transfert d'argent.

La même année, selon l'interlocutrice de Sputnik, les services de renseignement de l'Indonésie sont parvenus à prévenir des attaques par missiles planifiées par Daech du territoire indonésien visant Singapour.

Les autorités de la Malaisie et de la Thaïlande se sont également entendues sur la construction commune d'un mur à la frontière entre ces deux États en vue d'empêcher les terroristes se trouvant en Malaisie de se rendre en Thaïlande.

Pourtant, selon Natalia Rogozhina, ces mesures n'ont pas été très efficaces. Et la situation dans l'île de Mindanao, dans le sud des Philippines, le prouve. Les combats acharnés pour la ville de Marawi entre l'armée nationale et le groupe Maute, ayant prêté allégeance à Daech, sont entrés dans leur quatrième semaine. Les terroristes continuent de détenir entre 300 et 600 otages.

Selon l'interlocutrice de Sputnik, dans cette ville, les combattants venus de Malaisie, de Singapour ou d'Indonésie se battent aux côtés des terroristes locaux.

«Les événements à Marawi ont montré que l'appel de Daech a été suivi d'effets dans certains pays de l'ASEAN. Ceux qui ne peuvent pas faire la guerre au Proche-Orient doivent lutter pour créer un califat islamique en Asie du Sud-Est. Des dizaines de groupes terroristes ont déjà voué allégeance à Daech», a révélé la spécialiste.

© REUTERS/ Romeo Ranoco Aux Philippines, les habitants de Marawi piégés par les djihadistes

Ainsi, selon elle, toute la coopération entre les diverses opérations menées par les autorités des pays de la région, visant à s'opposer à Daech, serait «cruciale et pertinente».

La semaine prochaine le ministre indonésien de la Défense, Ryamizard Ryacudu, rencontrera ses homologues de Brunei, des Philippines, de la Malaisie et de Singapour afin d'aborder les problèmes liés au terrorisme dans la région.