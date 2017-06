Cette année, la fondation Docteur Liza a commencé à livrer des médicaments pour les enfants syriens, a déclaré à Sputnik Natalia Avilova.

© Sputnik. Natalia Avilova La Russie livre en Syrie des médicaments pour les enfants atteints de cancer

«Docteur Liza a beaucoup compati à la douleur des Syriens, et poursuivre son travail, en aidant les Syriens, est un honneur pour nous. Nous y œuvrerons jusqu'au bout», a souligné l'interlocutrice de l'agence.

Selon Mme Avilova, il est parfaitement inhumain quand les sanctions portent non seulement sur les articles de première nécessité, mais aussi et surtout sur les médicaments, et d'autant plus sur les médicaments pour les enfants.

La présidente de la CCS, Muzanna Ilba, s'est adressée via Sputnik à la communauté internationale avec la demande de venir en aide aux enfants syriens atteints de cancer.

«Les enfants meurent sans médicaments en raison des sanctions qui frappent la Syrie», a-t-elle indiqué.

Avant sa tragique disparition, Elisaveta Glinka, Docteur Liza, est parvenue à mettre sur pied une équipe solide qui est prête à subvenir aux besoins des nécessiteux.