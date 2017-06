Un bombardier russe Tu-160 pris en photo par un pilote de la chasse finlandaise

Le ministère finlandais de la Défense a publié vendredi des photos d'un bombardier stratégique russe Tupolev Tu-160 prises depuis un chasseur finlandais F/A-18s au-dessus de la mer Baltique.

Increased air activity over Baltic Sea. @FinnishAirForce F/A-18s have identified several Russian military aircraft. https://t.co/wZS4s8DHPp pic.twitter.com/UXWljdc6Cb — Ilmavoimat (@FinnishAirForce) 15 juin 2017

​Outre le Tu-160 immatriculé 11, les pilotes finlandais ont photographié d'autres avions russes qui survolaient les eaux neutres de la Baltique les 14 et 15 juin. On voit notamment sur les clichés un avion Iliouchine Il-22, des chasseurs Sukhoi Su-27, des bombardiers Su-24 et Su-34, ainsi qu'un avion de reconnaissance radar A-50 de l'aviation de transport militaire.

​L'aviation stratégique russe survole régulièrement l'Arctique, l'Atlantique, la mer Noire et le Pacifique dans le cadre de programmes d'entraînement de pilotes, notamment afin de les familiariser avec les techniques de ravitaillement en vol. Ces missions se déroulent en stricte conformité avec les règles internationales d'utilisation de l'espace aérien au-dessus des eaux neutres, sans violer les frontières des autres États.

Toutefois le Danemark, la Finlande et la Suède ont envoyé des chasseurs F-16, F-18 et JAS-39 pour «identifier et photographier» les avions russes, annoncent les médias finlandais. Un F-16 finlandais figure même sur une photo aux côtés d'un Su-24.

Le 6 juin dernier, des chasseurs russes Su-27 ont intercepté un bombardier stratégique américain B-52 qui effectuait un vol le long de la frontière russe au-dessus de la Baltique. L'avion américain a changé d'itinéraire à l'approche des chasseurs russes. Le Pentagone a plus tard noté le professionnalisme des pilotes russes.