Moscou déplore le revirement de Washington face à Cuba

Moscou déplore le fait que la rhétorique anti-cubaine ait toujours le vent en poupe aux États-Unis et que la politique de l'administration Trump à l'égard de La Havane renoue avec celle de l'époque de la guerre froide, a déclaré à Sputnik Alexandre Chtchetinine, directeur du département d'Amérique latine au ministère russe des Affaires étrangères.

© AP Photo/ Andrew Harnik Trump annule la décision de l'administration Obama de normaliser les relations avec Cuba

Le président américain Donald Trump a annoncé vendredi l'annulation de la politique cubaine «erronée» de son prédécesseur Barack Obama. Ceci suppose donc l'annulation des accords conclus précédemment et l'abandon des promesses faites par l'administration sortante. La Maison-Blanche a confirmé le maintien de l'embargo contre Cuba et son opposition aux «appels de l'Onu et d'autres organisations internationales relatifs à sa levée ».

«La nouvelle politique à l'égard de Cuba annoncée par le président des États-Unis nous renvoie à la rhétorique de l'époque de la guerre froide, que nous croyions oubliée à jamais», a indiqué le diplomate.

Il a ajouté que la politique cubaine lancée par l'administration Obama produisait l'impression d'une décision politique murement réfléchie dans laquelle il n'y avait pas de perdants, sauf des «anticastristes» marginaux.

«Il s'est avéré que le discours anti-cubain bénéficie toujours d'une solide demande, ce qui est à déplorer», a conclu M. Chtchetinine.