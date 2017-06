Oliver Stone: la presse US a organisé une «semaine de la haine» contre Poutine

Le réalisateur américain oscarisé Oliver Stone a estimé que la réaction des médias américains à son documentaire consacré au président russe Vladimir Poutine rappelait l'hystérie décrite dans le roman dystopique 1984 de George Orwell.

«C'est une Semaine de la haine organisée. Un vrai Ministère de la Vérité», a-t-il déclaré, citant le roman où l'État totalitaire imaginaire d'Océania organise une fois par an une «Semaine de la haine» appelée à maintenir l'image d'un ennemi extérieur mortel et à attiser la haine à son encontre dans la société.

Le réalisateur considère comme répugnant le scandale lié à la prétendue ingérence russe dans la campagne électorale aux États-Unis en 2016, relate le journal russe Rossiïskaïa gazeta auquel il a accordé une interview.

«En réalité, ils (les médias, ndlr.) haïssent Trump. Mais d'une certaine façon, ils ont réuni les deux personnages (MM Poutine et Trump, ndlr.) et ont créé une confusion. Bien qu'ils ne se soient jamais rencontrés, on dit qu'ils ont tramé un énorme complot».

Après la sortie sur les écrans du documentaire «The Putin Interviews» d'Oliver Stone, diffusé entre le 12 et le 15 juin par la chaîne câblée américaine Showtime, les médias américains ont accusé le cinéaste d'éprouver une sympathie excessive envers le chef de l'État russe.