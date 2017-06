Barack Obama bientôt capitaine d’une équipe de foot?

L'université du Michigan a proposé à l'ancien Président américain Barack Obama et à sa femme Michelle de devenir capitaines honoraires de son équipe de football américain, relate le journal Mlive.

© AP Photo/ Pablo Martinez Monsivais Obama plus proche de la Russie qu’on ne le croit, la preuve par sa fille

Actuellement, l'entraîneur de l'équipe Jim Harbaugh prépare une notification officielle pour l'ex-président et son épouse.

Le journal indique M. Harbaugh a rencontré l'ancien Président et l'ancienne Première dame plus d'une fois et entretient une bonne relation avec le couple.

Selon le journal, en 2016, les capitaines honoraires de l'équipe de l'université de Michigan étaient le célèbre joueur de basketball Michael Jordan et l'ancien diplômé de l'université et quintuple gagnant du Super Bowl Tom Brady.