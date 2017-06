Pamela Anderson demande à Macron d’octroyer l’asile à Assange

Pour ce faire, l'actrice a publié sur son site une lettre intitulée «Pourquoi mon cœur est avec Julian».

«En pensant à Julian, je me pose la question de savoir quelle est la qualité la plus sexy chez un homme? Les qualités les plus sexy chez un homme sont sa bravoure et son courage», écrit-elle dans la lettre.

Selon l'actrice, le fait de défendre les faibles et les opprimés ainsi que de résister aux États-Unis rend cet homme très important et très sexy. Elle estime également qu'il en a suffisamment fait pour que la France lui offre l'asile politique et que la Grande-Bretagne garantisse sa sécurité quand il sortira de l'ambassade de l'Équateur à Londres.

«Je m'adresse à Emmanuel Macron et à sa femme, Brigitte Trogneux. En tant que résidente de la France, qui est ma deuxième maison, j'aimerais vous rencontrer et discuter de la situation de Julian… La France pourrait montrer sa force et vous le pourriez, vous aussi, si vous offriez l'asile à Julian», écrit Pamela Anderson.

Quant à Jeremy Corbyn, elle lui a rappelé qu'il savait, comme Assange, à quel point les médias britanniques étaient vicieux et à quel point le gouvernement en place était injuste. Elle estime que M. Corbyn devrait aider à Julian Assange de sortir en toute sécurité de l'ambassade équatorienne, où il est prisonnier depuis 6 ans.

Lors de la présidentielle en France, Pamela Anderson s'était déjà adressée aux candidats en leur demandant d'offrir l'asile à Julian Assange. Elle a vivement critiqué les pays occidentaux pour la campagne de persécution lancée contre le fondateur de WikiLeaks et a même composé des poèmes à ce sujet.