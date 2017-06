Un convoi humanitaire attaqué dans une banlieue de Damas

Un fonctionnaire du Croissant Rouge syrien a été blessé dans une attaque contre un convoi humanitaire dans la ville d'Harasta, banlieue est de Damas.

«Le convoi a été pilonné aux abords de la ville vers 19h. Un fonctionnaire du Croissant-Rouge syrien a été grièvement blessé. Le Comité international de la Croix-Rouge rappelle à toutes les parties (en conflit) en Syrie leur engagement à protéger et à respecter les missions humanitaires», a signalé le service de presse.

La mission de la Croix-Rouge à Damas a fermement condamné l'attaque contre le convoi près de Damas.

«Le convoi composé de 37 camions de la Croix-Rouge, du Croissant-Rouge et de l'Onu devait livrer de la nourriture, des médicaments et des articles de première nécessité aux 11 000 habitants de l'est d'Harasta», a précisé la Croix-Rouge.

Les habitants de l'est d'Harasta ne parviennent pas à recevoir de l'aide humanitaire depuis 8 mois.