Zakharova ironise sur les «leçons» que Kiev veut donner à l’Otan

Le ministre ukrainien des Affaires étrangères Pavel Klimkine, qui affirmait que l'Otan avait beaucoup à apprendre de l'Ukraine, a déclenché sur Facebook une réaction amusée de la porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères Maria Zakharova.

M. Klimkine a déclaré dans un entretien à la revue autrichienne Profil que Kiev pourrait être utile à l'Otan, voire lui apprendre beaucoup de choses, notamment «la tactique, la puissance et la préparation au combat sans lesquelles même les armes les plus modernes ne sont d'aucune aide». Selon lui, l'Alliance doit se préparer à de nouveaux défis, ce qui est plus facile avec l'Ukraine que sans elle.

La réaction de la diplomate russe ne s'est pas fait attendre.

«Avec l'Ukraine, l'Otan aura moins de mal à se préparer à de nouveaux défis que sans elle! Savez-vous pourquoi? Parce qu'il y aura un défi en moins. L'Alliance se voit proposer d'apprendre auprès de l'Ukraine des choses sur la préparation au combat, alors que Kiev clame à qui veut bien l'entendre que des «milliers de chars russes» se trouvent dans le Donbass», a-t-elle écrit.

Mme Zakharova a également commenté les paroles du ministre ukrainien expliquant pourquoi l'Ukraine n'était pas encore membre de l'UE. Selon Pavel Klimkine, l'adhésion de l'Ukraine à l'UE aura lieu quand l'UE y sera prête, Kiev n'étant selon lui pas pressé.

Pour Maria Zakharova, c'est la même chose que dire que «le vol du gouvernement d'Ukraine sur la Lune aura lieu quand la Lune y sera prête, mais que Kiev n'est pas pressé».