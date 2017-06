Mort des marins du destroyer US: Shinzo Abe exprime ses condoléances à Trump

Le Premier ministre japonais Shinzo Abe a envoyé au Président des États-Unis Donald Trump un message de condoléances suite au décès de sept marins américains après une collision entre le destroyer américain et un navire marchand philippin.

«Au nom du gouvernement et du peuple japonais, je voudrais exprimer mes condoléances aux victimes… En cette période difficile, le gouvernement japonais exprime sa solidarité avec les États-Unis et fera tout son possible pour coopérer afin de solutionner ce problème», est-il écrit dans le communiqué publié sur le site du Premier ministre japonais.

© AP Photo/ Le destroyer USS Fitzgerald remorqué pour cause de salle de machine endommagée

Shinzo Abe a également souligné que «l'alliance nippo-américaine est la pierre angulaire de la sécurité et de la stabilité au Japon et dans la région Asie-Pacifique», et que le gouvernement «travaillera en étroite collaboration avec M. Trump pour renforcer encore plus la coopération» des deux pays.

Le destroyer Fitzgerald de la marine américaine, doté du système de défense antimissile Aegis, est entré en collision samedi à 02h30, heure locale (vendredi, 17h30 UTC), avec le porte-conteneurs philippin ACX Crystal, plus de trois fois plus gros que lui, au large du Japon. Le navire américain a été fortement endommagé.