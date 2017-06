«L'enfer sur terre»: ce qu’est devenue Alep après 4ans sous le joug terroriste (Vidéo)

Des images de la ville d'Alep, tournées à l'aide d'un quadrirotor, montrent ce qu'est devenue la plus grande ville syrienne. Suite aux combats permanents entre les parties en conflit et les destructions des terroristes, la ville est en ruines. La vidéo a été réalisée par la chaîne de télévision russe Zvezda et a été publiée dimanche 18 juin sur son site Internet.

«Si vous voulez savoir à quoi ressemble l'enfer sur terre et bien voilà! C'est ce que les terroristes ont fait de la perle de la Syrie», a noté le correspondant de Zvezda, Alexeï Egorov, en commentant les images de l'observation aérienne.

Toutefois, malgré les destructions, environ deux millions de personnes continuent de vivre dans cette ville du nord de la Syrie. Et bien que les terroristes aient été expulsés, nombreux sont les habitants qui ont peur de retourner dans certains quartiers d'Alep. Les bâtiments éventrés peuvent s'effondrer à tout moment, de plus des mines et des engins improvisés restent cachés un peu partout. Les militaires russes mènent des opérations de déminage et la police militaire patrouille en permanence dans la ville.

© REUTERS/ Muzaffar Salman Alep en paix, 25 000 chrétiens réintègrent leurs foyers

Alep, qui était sous le contrôle de groupes terroristes, notamment le Front Al-Nosra, depuis juillet 2012, a été complètement libérée des djihadistes au cours d'une opération longue et complexe. Les terroristes ont été délogés des derniers quartiers occupés d'Alep le 22 décembre par les forces gouvernementales syriennes, soutenues par l'aviation russe.