Photos nues de Melania Trump: Carla Bruni prend la défense de la Première dame US

Les histoires de Mmes Trump et Bruni se ressemblent: elles ont toutes les deux commencé par être mannequins, puis sont devenues First ladies. Et si les images de Melania Trump nue, quoique relativement anciennes, font autant de buzz que les décisions de son époux au commandes du pays, c'est la femme de l'ex-Président français Nicolas Sarkozy, Carla Bruni, qui peut le mieux comprendre ce qu'on ressent dans cette situation délicate.

Évoquant le sujet dans un entretien au Daily Beast, Carla a sans hésitation pris la défense de la Première dame américaine, ne voyant rien de compromettant dans les photos nues d'une mannequin.

«D'abord, c'est quoi ce scandale?!», s'est-elle interrogée. «Pour moi la morale, c'est d'être quelqu'un de bien, donc je ne vois pas d'immoralité dans le fait d'être nue, pas du tout. Je vois l'immoralité dans la méchanceté, la triche et le mensonge. C'est ça, ce qui est immoral pour moi. Pas de poser nue quand on est une jolie jeune fille», a-t-elle soutenu.

Quant à son propre expérience en l'espèce, l'épouse de Nicolas Sarkozy la décrit comme très différente. Au moment où Carla a épousé Nicolas Sarkozy, elle était déjà populaire à cause de son parcours en tant que mannequin et chanteuse, mais une fois la robe de mariage endossée, «tout le monde est devenu fou».

© AFP 2017 MANDEL NGAN Mieux vaut tard que jamais: Melania Trump emménage finalement à la Maison-Blanche

«Je suis originaire de France et d'Italie, donc pour moi, poser pour des nus artistiques n'était pas un problème. Je n'ai pas honte du tout. Et le cliché date de quand j'avais 20 ans, donc je me suis dit: "Bon, j'ai l'air bien"», a raconté l'ancienne Première dame française.

Et de préciser une autre différence: «Je n'ai pas un corps extrêmement sexy. J'ai toujours été très mince, avec un air un peu adolescent, donc mes nus n'avaient rien du style Playboy. Il s'agissait de nus artistiques, par de grands photographes».

Les images de Melania mannequin agitent depuis longtemps la société américaine, mais aussi l'étranger. En juillet dernier, en pleine campagne électorale aux États-Unis, le journal conservateur américain New York Post a rendu publiques ses photos complètement nues prises dans les années 1990 par un photographe français. La publication était titrée «Vous n'avez jamais vu une potentielle Première dame comme ça!» et a attiré l'intérêt du public tant aux États-Unis que dans le monde.