Un avion syrien abattu par la coalition anti-Daech près de Raqqa en Syrie

L’armée gouvernementale syrienne a annoncé aujourd’hui qu’un de ses avions avait été abattu dans l’après-midi au sud de la ville syrienne de Raqqa par les forces de la coalition internationale anti-Daech dirigée par les États-Unis, informe l'Organisation de la télévision et de la radio syrienne (Organization Of Syrian Arab Radio And TV).

«Notre avion a été abattu aujourd'hui dans l'après-midi près de la ville de Raqqa, lorsqu’il était en mission contre Daech», informe le communiqué.

L’armée syrienne a, par ailleurs, expliqué que les actions de la coalition ne faisaient que confirmer qu’«ils [les membres de la coalition, ndlr] coordonnent leurs actions avec Daech».

«Leurs actions tentent d'arrêter l'armée syrienne et ses alliés dans la lutte contre le terrorisme, alors que notre armée et nos alliés font d’importants progrès», indique le ministère syrien de la Défense.

Dans sa déclaration, l'Armée arabe syrienne affirme que l'avion s'est écrasé et que le pilote est porté disparu.