Un camion fonce dans la foule à Londres, plusieurs blessés

Plusieurs personnes ont été blessées par un véhicule qui a fauché des passants dans la nuit de dimanche à lundi à Londres, selon la police londonienne. Le Daily Mail a fait état d'au moins 10 blessés, ces données n'étant pas pour le moment confirmées par la partie officielle. Trois d'entre eux ont reçu de graves blessures, a annoncé un témoin à BBC.

Heavy police presence near Finsbury Park in London. Reports of multiple injuries.pic.twitter.com/yviZ3eVEon — Tennessee (@TEN_GOP) 19 июня 2017 г.

​​

L'incident est survenu sur la rue Seven Sisters, au nord de la capitale. Comme l'a précisé le Conseil des musulmans, organisation représentative des musulmans britanniques, l'attaque se serait déroulée devant une mosquée:

«Nous avons été informés qu'une camionnette avait percuté des fidèles alors qu'ils quittaient la mosquée de Finsbury Park. Nos prières vont aux victimes.»

BREAKING: We have been informed that a van has run over worshippers as they left #FinsburyPark Mosque. Our prayers are with the victims. https://t.co/FSE5m3bFpo — MCB (@MuslimCouncil) 19 июня 2017 г.

Le périmètre a été encerclé, les forces de police ont été déployées en nombre sur place.

​

Plusieurs ambulances ont été dépêchées sur place.

Photos of #FinsburyPark mosque. Reports that a van drove into a crowd of people.. pic.twitter.com/HUy50avQCv — Pamela Moore (@Pamela_Moore13) 19 июня 2017 г.

​​

«La police a été appelée sur place après 00h20 heure locale [23h20 GMT] après le signalement qu'un véhicule est entré en collision avec des piétons», a indiqué la police dans un communiqué. «Il y a un certains nombre de blessés» et «une personne arrêtée».

Guy runs over two guys near Finsbury park pic.twitter.com/gpjeBAmfxC — Madara Uchiha (@CallmehBillah) 18 июня 2017 г.

​He wont be labelled as a murderer or a terrorist, maybe a white man who suffers from a mental illness #FinsburyPark pic.twitter.com/24idvibAUm

L'ambiance demeure tendue au Royaume-Uni suite à l'incendie à la Grenfell Tower à Londres et à l'attaque sanglante survenue à la Manchester Arena, qui a fait plus d'une vingtaine de morts fin mai. Le groupe terroriste Daech a revendiqué cette attaque qui a fait d'ailleurs plusieurs morts et blessés parmi les enfants.