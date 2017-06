Non, le fils d’Oliver Stone qui travaille à RT n’est pas un «agent russe»

Le metteur en scène américain Oliver Stone a déclaré, dans une interview à CNN, que son fils qui travaille à la chaîne de télévision RT depuis plus de six ans n'était pas un agent russe et qu'il n'était pas non plus lié au documentaire «The Putin Interviews».

Un présentateur de CNN a demandé à Oliver Stone si son fils qui travaille à RT était lié au projet basé sur une douzaine d'entretiens avec Vladimir Poutine.

«Mon fils travaille à RT depuis six ou sept ans, c'est bien avant que l'idée du projet soit née. Mon fils fait des interviews très intéressantes. Pourtant, dans ce cas-là, il n'y a aucun lien. Et il n'est pas un agent russe», a expliqué le réalisateur à CNN.

Il a également ajouté que le contenu proposé par RT permettait d'apprendre un grand nombre de faits intéressants.

«Si vous regardez RT, vous vous apprenez beaucoup de choses intéressantes. Les correspondants se rendent sur les champs de bataille, font des rapports d'urgence, ils travaillent beaucoup», a-t-il conclu.

Tourné par Oliver Stone, le documentaire The Putin Interviews a été diffusé du 12 au 15 juin par la chaîne câblée américaine Showtime. Le film a été réalisé sur deux ans et se compose d'une douzaine d'entretiens accordés par le chef d'État russe à M. Stone.