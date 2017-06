Explosion en Thaïlande: six militaires tués, quatre autres blessés

L'explosion d'une bombe artisanale dans le sud de la Thaïlande a couté la vie à six militaires. Quatre de leurs collègues ont été sérieusement blessés. Selon l'agence de presse thaïlandaise Kom Chad Luek, un engin explosif artisanal placé sous une route dans le quartier de Thung Yang Daeng, dans la province de Pattani (sud du pays), a explosé au moment du passage d'un pick-up de la patrouille militaire. La bombe a détonné directement sous la voiture, détruisant entièrement le véhicule.

La police locale estime que l'engin explosif a été placé sous la route par des insurgés locaux, indique l'agence de presse Xinhua.

La confrontation entre les forces de sécurité thaïlandaises et les militants séparatistes islamiques dans les provinces de Pattani, Narathiwat et Yala, près de la frontière avec la Malaisie, dure depuis 2004. Les séparatistes islamiques locaux exigent une large autonomie pour leur région ou la séparation complète de la Thaïlande. Depuis 2004, plus de 6.800 personnes, en majorité des civils, ont trouvé la mort dans cette région dans des attentats ou des échanges de tirs.