Feux de forêt au Portugal: un citoyen français parmi les victimes

Un Français figure parmi les victimes des feux de forêts meurtriers qui ravagent depuis samedi le Portugal, a annoncé ce lundi la diplomatie française.

«Un de nos compatriotes est décédé dans ces incendies. Le centre de crise et de soutien à Paris et notre ambassade à Lisbonne sont mobilisés pour apporter tout le soutien nécessaire à ses proches, que nous assurons de notre pleine solidarité», a déclaré le Quai d'Orsay dans un communiqué.

Paris a en outre exprimé ses condoléances aux familles des victimes.

© REUTERS/ Rafael Marchante Portugal: trois jours de deuil national suite aux incendies de forêt meurtriers

Le bilan des incendies, initialement dus à la foudre, s'élève à 62 morts et plus de 60 blessés. Le feu s'est vite propagé dans la forêt de la commune de Pedrogao Grande (district de Leiria) avant d'atteindre des agglomérations de cette région montagneuse, poussé par des vents violents et bien aidé par la canicule qui sévit dans le pays.

Suite à cette tragédie, trois jours de deuil national ont été décrétés au Portugal.