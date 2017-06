Trop de contenus extrémistes: YouTube s'arme davantage

Soucieux d'endiguer les propos haineux en ligne, le site d'hébergement de vidéos YouTube a annoncé quatre nouvelles mesures visant à réduire au maximum le temps d'intervention après la publication d'une vidéo de ce type.

Selon le blog officiel de Google, maison mère de YouTube, la première mesure consiste à améliorer les systèmes d'identification automatique basés sur l'intelligence artificielle en vue de supprimer plus rapidement les profils concernés. Google compte également augmenter le nombre de groupes d'utilisateurs chargés d'inspecter et d'identifier les contenus.

© AP Photo/ Paul Sakuma, File Facebook, un réseau social extrémiste pour le Times de Londres

La troisième mesure consiste à être plus sévère avec les vidéos à caractère violent qui ne dérogent pas aux règles de YouTube mais flirtent avec la ligne rouge. Ces vidéos ne seront pas supprimées, mais elles seront précédées d'un avertissement et ne pourront plus bénéficier de revenus publicitaires.

Enfin, Google veut créer un programme baptisé Creators for Change qui redirigera les utilisateurs visionnant des vidéos terroristes vers des contenus qui s'y opposent.