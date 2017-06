La progression de l’armée syrienne en direction de l’Irak empêche les USA d’isoler Damas

Selon Hassan al-Hassan, expert militaire et ancien général de l'armée syrienne, la progression de l'armée syrienne en direction de la frontière irakienne et des positions des Unités de mobilisation populaire irakiennes (Hachd al-Chaabi, ndlr) torpille les plans de Washington, qui souhaite isoler Damas. C'est pourquoi il est très important de contrôler le poste frontalier d'al-Waleed (appelé en Syrie Al-Tanf), qui a été repris samedi 17 juin à Daech et près duquel la base militaire de l'Armée syrienne libre est située, a indiqué M. Al-Hassan à Sputnik, ajoutant que ce poste frontalier était une position stratégique reliant la Syrie, l'Irak et la Jordanie.

«Les Américains ont installé des lance-roquettes dans des zones où il n'y a pas besoin de lutter contre les terroristes. De plus, ces actions n'ont pas été concertées avec Damas. Tout cela se en violation de la souveraineté syrienne», a souligné Hassan al-Hassan.

© AP Photo/ Stringer Les milices chiites annoncent la fin de la campagne à l'ouest de Mossoul

Selon lui, par ses actions Washington fait savoir à toutes les parties, en particulier à la Russie, que le droit international ne s'applique pas aux Américains. De plus, les États-Unis tentent d'empêcher l'armée syrienne de prendre le contrôle de la frontière syro-irakienne, a-t-il souligné dans l'interview à Sputnik.

En parlant du cessez-le-feu au sud-ouest de la Syrie, auquel participe l'Armée syrienne libre, M. Al-Hassan estime que «l'opposition ne fait qu'accomplir les instructions de ses sponsors occidentaux, qui réalisent leur propre politique en Syrie».