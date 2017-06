L’armée syrienne reprend le contrôle d’une station de pompage de pétrole près de Palmyre

Les Forces gouvernementales syriens continuent leur lutte contre les terroristes de Daech près de Palmyre. Selon une source sur le terrain, la station de pompage de pétrole T-3 a été reprise aux extrémistes et est passée sous le contrôle de Damas.

«L'armée et ses alliés ont pris le contrôle de T-3. L'assaut s'est passé avec un minimum de pertes et avec l'appui des avions de l'Armée de l'air syrienne et des Forces aérospatiales russes», a précisé à Sputnik la même source.

Auparavant, trois localités et 66 hauteurs stratégiques avaient été reprises par l'Armée arabe syrienne non loin de Palmyre. De plus, les combattants de Daech avaient été délogés du champ gazier d'al-Shaer, ayant perdu ainsi les revenus provenant de l'exploitation illégale.

Depuis la reprise de la cité antique de Palmyre en mars dernier, les troupes gouvernementales syriennes avancent progressivement dans la province de Homs. L'Armée arabe syrienne affronte les djihadistes de Daech, infligeant des pertes humaines et matérielles à l'organisation terroriste.