«Washington force ses alliés à acheter des armes dont il n'a plus besoin»

Les États-Unis exercent des pressions sur leurs alliés au sein de l'Otan afin que ces derniers achètent les armes de fabrication américaine dont Washington n'a plus besoin, estime Tomasz Jankowski du Centre européen des recherches géopolitiques.

«Le fait même que les officiels américains insistent sur la vente d'armes à leurs alliés peut être perçu comme un signe de la crise dans l'industrie de défense des États-Unis», a déclaré l'expert polonais dans un entretien accordé à Sputnik.

Selon lui, la Pologne est depuis longtemps considérée comme une «source de revenus pour l'industrie militaire américaine».

© AFP 2017 Jean-Christophe Verhaegen Poutine: l’Otan cherche un ennemi pour justifier son existence

«En guise d'exemple, on peut citer les avions de chasse F-16 et les missiles Patriot […]. Malheureusement, la plupart des pays membres de l'Otan auront à suivre ce même chemin», explique M.Jankowski.

Les autorités justifient la hausse des dépenses militaires par la présumée menace russe, qui ne cesse de croître aux yeux de Varsovie, poursuit-il.

«Or, une énorme partie de ces dépenses est consacrée non à la modernisation de l'armée, mais à l'achat d'armes américaines obsolètes qui ne sont plus utilisées par les Américains eux-mêmes. À titre d'exemple, on peut citer les missiles Patriot, qui ne sont plus en dotation dans l'armée US depuis un certain temps, mais les consortiums militaires cherchent toujours à les vendre pour générer du profit», conclut l'analyste.