Tillerson prépare-t-il «un projet secret» pour améliorer les relations Russie-USA?

Le secrétaire d'État américain Rex Tillerson aurait élaboré un projet de développement des relations avec la Russie, relate le site Web d'information BuzzFeed citant un document secret du Département d'État des États-Unis.

D'après le site, le projet n'est pas nécessairement ambitieux, mais viserait néanmoins à développer «des relations de travail constructives» avec Moscou.

«Actuellement, les relations des États-Unis avec la Russie sont littéralement dans le caniveau. Nous voulons atteindre un état où elles ne seraient pas déversées dans la canalisation», a déclaré un représentant du Département d'État qui a demandé de garder l'anonymat.

© AFP 2017 Ben Stansall Tillerson: tous mes homologues me demandent d’améliorer les relations avec Moscou

Il est indiqué que le projet de M. Tillerson comprendrait trois points principaux. Premièrement, il est prévu de persuader Moscou de s'abstenir de commettre des «actions agressives contre les États-Unis» et faire comprendre que ces derniers répondront à toute action contre leurs intérêts.

Le deuxième point concerne la communication avec la partie russe sur des questions représentant un intérêt stratégique pour les États-Unis, y compris la Syrie, la Corée du Nord et la cybersécurité. Notamment, selon BuzzFeed, M. Tillerson voudrait renforcer la coopération avec la Russie dans le cadre de la lutte contre Daech et empêcher le développement des relations commerciales entre la Russie et la Corée du Nord afin d'isoler Pyongyang.

Le troisième point prévoit le maintien de la stabilité stratégique dans les relations avec la Russie, ce qui implique, en premier lieu, le contrôle des armes nucléaires.

Selon le site Web, la principale différence de ce projet par rapport à la politique de l'époque de Barack Obama consiste dans le fait qu'il ne prévoit pas de soutien permanent des pays voisins de la Russie. Auparavant, ces efforts comprenaient l'élargissement de l'Otan vers l'est et plusieurs programmes de «soutien de la démocratie». Cependant, le Département d'État indique qu'il continuera à soutenir l'Europe de l'est.

© AFP 2017 Mandel Ngan Lavrov exprime à Tillerson son désaccord sur les frappes US contre les forces de Damas

BuzzFeed précise également que contrairement à l'époque Obama, l'auteur principal de la stratégie à l'égard de la Russie est le Département d'État et non plus le Conseil de sécurité nationale.

Notons enfin que ni l'information concernant le projet ni son contenu n'ont été confirmés à ce jour.