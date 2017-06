Violent incendie dans un entrepôt à Tokyo, un blessé (photos)

Un important incendie s'est déclaré mardi dans le bâtiment d'un entrepôt destiné à être démoli situé dans l'arrondissement de Koto, à Tokyo. D'énormes nuages de fumée s'élevaient de l'immeuble.

Un homme de 22 ans a été blessé mais a été transféré conscient à l'hôpital. Au total, 25 personnes travaillaient dans le bâtiment au moment où l'incendie s'est déclaré.

Environ 50 véhicules de pompiers, un hélicoptère et plusieurs ambulances sont arrivés sur les lieux, a indiqué l'agence Kyodo. Une zone de 5.000 mètres carrés était en feu, selon la chaîne NHK.

Le feu s'est déclaré au premier étage du bâtiment (de trois étages au total). L'entrepôt servait de base de distribution de produits laitiers, mais était en cours de démolition depuis mars dernier.

On ignore pour le moment les causes de l'incendie, mais il a été rapidement maîtrisé et ne devrait pas s'étendre aux immeubles environnants, selon un représentant des services d'incendie cité par Reuters.