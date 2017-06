Frappe iranienne en Syrie: un «acte de punition» selon Téhéran

La frappe iranienne contre des bases terroristes situées dans la province syrienne de Deir ez-Zor, contrôlée en grande partie par le groupe Daech, a été effectuée en représailles aux attaques terroristes à Téhéran, a indiqué à Sputnik Hossein Sheikholeslam, conseiller du ministre iranien des Affaires étrangères.

© REUTERS/ REUTERS TV Les missiles iraniens frappent les positions de Daech en Syrie (Vidéo)

«Les enquêtes détaillées sur les attentats de Téhéran (contre le Parlement iranien et le mausolée de l'imam Khomeiny, perpétrés le 7 juin, ndlr.) ont permis de constater que le centre de commandement des chefs des terroristes éliminés se trouvait justement dans la province de Deir ez-Zor. La décision a été prise de les punir. Et je soulignerai que si besoin est — et l'aval est reçu — une opération analogue sera répétée», a indiqué le responsable.

L'opération constituerait aussi un message aux «sponsors des terroristes», à savoir Israël, les États-Unis et l'Arabie saoudite, a-t-il ajouté.

© AFP 2017 SEPAH NEWS L'Iran lance des missiles sur des bases de terroristes en Syrie

Six missiles sol-sol de moyenne portée ont été tirés dimanche par les Gardiens de la révolution iraniens sur des positions des terroristes de Daech dans la province de Deir ez-Zor, en Syrie. La frappe, effectuée depuis les provinces iraniennes de Kermanshah et du Kurdistan, avait été concertée avec les autorités syriennes, a confirmé à Sputnik Shemshadi Hassan, expert de la radiotélévision iranienne.

«Le tir de missiles des Gardiens de la révolution iraniens contre les terroristes constitue une réponse aux attentats de Téhéran», a pour sa part réitéré l'ambassadeur de l'Iran en Russie Mehdi Sanaï lors d'une table ronde à Sputnik.