Un nouvel attentat frappe Mogadiscio, une dizaine de morts

Une dizaine de personnes sont mortes dans l'explosion d'un véhicule piégé dans la capitale somalienne de Mogadiscio, a annoncé le porte-parole de la ville, Abdifatah Halane.

«L'explosion survenue dans le quartier de Wadajir a fait dix morts et 15 blessés, dont certains grièvement», a fait savoir M.Halane.

Selon l'agence Reuters, l'attaque a été revendiquée par les terroristes du groupe Al-Shabbaab.

La semaine dernière, plus de 30 personnes avaient trouvé la mort et près de 40 autres avaient été blessées dans l'assaut d'un restaurant dans le centre de Mogadiscio.

La Somalie est plongée dans le chaos et la guerre civile depuis la chute du Président dictateur Siad Barre en 1991. La seule autorité somalienne reconnue par la communauté internationale est le gouvernement fédéral qui contrôle la capitale Mogadiscio et ses alentours. Les autres régions somaliennes sont gouvernées par des seigneurs de guerre et différentes factions.

Des clans locaux et des mouvements islamistes radicaux dont Al-Shabbaab lié au réseau terroriste international Al-Qaïda, contrôlent plusieurs régions dans le sud et le nord-est du pays.