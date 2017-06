Moscou ne se lancera pas dans une «course à la rencontre avec Trump»

Moscou n'envisage pas de lancer une course avec Kiev pour le droit d'être le premier à rencontrer le Président américain Donald Trump, a déclaré mardi le porte-parole du Kremlin Dmitri Peskov.

© REUTERS/ Joshua Roberts Trump accuse Obama d’avoir admis le rattachement de la Crimée à la Russie

Les pourparlers de Donald Trump avec son homologue ukrainien Piotr Porochenko auront lieu à Washington mardi. Commentant la rencontre, le leader ukrainien a souligné l'importance d'être reçu par M. Trump avant le Président russe Vladimir Poutine.

«Nous n'estimons pas qu'il faille organiser des courses. L'état des choses réel quant au règlement de la crise ukrainienne est parfaitement connu à Washington, et s'il le souhaite, Washington peut à tout moment prendre connaissance de toutes les nuances et des engagements qui pèsent sur Kiev conformément aux accords signés à Minsk», a indiqué le responsable.

© Sputnik. Vitaly Belousov Kiev ne doit plus compter sur un puissant soutien à Washington

C'est à Kiev et non à Moscou de commenter les éventuels contacts entre les Présidents ukrainien et américain, selon lui.

M.Peskov dit espérer que les États-Unis enverront à Kiev un «signal puissant» quant à la nécessité de respecter les accords de Minsk (à propos du règlement du conflit dans l'est de l'Ukraine, qui perdure depuis le coup d'État survenu à Kiev en février 2014).