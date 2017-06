La coalition confirme avoir abattu un drone syrien près d'Al-Tanf

Un drone appartenant aux forces gouvernementales syriennes, de production iranienne, a été abattu par un chasseur de la coalition antiterroriste internationale dirigée par les États-Unis dans l'espace aérien syrien, non loin de la localité d'Al-Tanf (sud-est de la Syrie), a signalé mardi la chaîne CNN. La coalition a confirmé l'avoir fait par la suite.

Les forces de la coalition ont fait décoller un F-15 Strike Eagle pour qu'il détruise le drone Shahed 129 armé non loin des frontières irakienne et jordanienne, prétextant que le drone «constituait une menace» pour les militaires US déployés dans la zone tandis qu'il avançait dans leur direction.

«Le F-15 a intercepté un drone armé après qui avançait vers les positions de la coalition. Comme le drone armé n'a pas modifié sa trajectoire, il a été abattu», est-il dit dans un communiqué de l'opération anti-Daech Inherent Resolve.

L'opération Inherent Resolve est menée depuis 2014 en Irak et en Syrie, où la coalition opère sans l'accord des autorités locales.

Dimanche, l'armée gouvernementale syrienne a annoncé que l'un de ses avions avait été abattu dans l'après-midi au sud de la ville syrienne de Raqqa par les forces de la coalition alors que l'appareil était en mission contre Daech. Dans les heures qui ont suivi, la coalition a confirmé ce fait, accusant l'appareil —un Su-22 syrien — d'avoir bombardé la zone d'opération des Forces démocratiques syriennes, qu'elle soutient.

Le ministère russe de la Défense a qualifié cet incident d'«agression militaire» et de flagrante violation du droit international et prévenu que tous les aéronefs et drones de la coalition à l'ouest de l'Euphrate, zone d'opération des Forces aérospatiales russes, seraient suivis par les systèmes de lutte antiaérienne.

En outre, la Russie a suspendu toute coopération avec les États-Unis dans le cadre du mémorandum sur la sécurité et la prévention des incidents dans le ciel syrien.