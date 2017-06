Portugal: crash d'un avion des pompiers lors d'une opération de lutte contre les incendies

Un Canadair impliqué dans la lutte contre les incendies de forêts qui ravagent un massif montagneux du centre du Portugal s'est écrasé mardi, a signalé la presse locale. Les chaînes de télévision SIC et TVI affirment que l'appareil s'est écrasé près de Pedrogao Grande.

Un Canadair impliqué dans la lutte contre les incendies de forêts s'est écrasé près de Pedrogao Grande https://t.co/IwfO8TzZiF #Portugal pic.twitter.com/PvUcatufeg — Sputnik France (@sputnik_fr) 20 июня 2017 г.

Ces derniers temps, le Portugal est en proie à des feux de forêt meurtriers. Le pays a décrété trois jours de deuil national à partir du 18 juin, où les incendies ont fait au moins 64 morts et plus de 60 blessés, selon le dernier bilan. Le feu s'est vite propagé dans la forêt de la commune de Pedrogao Grande (district de Leiria) avant d'atteindre des agglomérations de cette région montagneuse, poussé par des vents violents et bien aidé par la canicule qui sévit dans le pays.