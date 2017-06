La France ne cherche ni l'isolement ni l'affaiblissement de la Russie

Selon le ministre français des Affaires étrangères Jean-Yves Le Drian, l'isolement de la Russie de l'Europe n'est pas l'objectif poursuivi par la France. Il a de même ajouté que le continent européen était un espace de coopération et non de compétition.

«Nous ne cherchons ni l'isolement de la Russie du reste de l'Europe, ni son affaiblissement économique», a affirmé le ministre français des Affaires étrangères Jean-Yves Le Drian lors d'une conférence de presse commune avec le chef de la diplomatie russe Sergueï Lavrov.

Selon le chef de la diplomatie française, il faut d'abord parvenir à une meilleure compréhension mutuelle et ensuite travailler conjointement pour résoudre les problèmes actuels auxquels sont confrontées la France et la Russie. Paris et Moscou vont lutter ensemble contre le terrorisme, a-t-il précisé.

De plus, selon le ministre russe des Affaires étrangères Sergeï Lavrov, les deux pays sont parvenus à créer un processus de consultation durable concernant les problèmes internationaux.