Les pays occidentaux ont un système efficace de réprimer les manifestations, selon Poutine

Selon Vladimir Poutine, la principale différence entre la Russie et les pays occidentaux dans la gestion des mouvements de protestation consiste en ce que les derniers autorisent les protestations dont ils n'ont pas peur et tuent dans l'œuf celles qu'ils craignent. En Russie, selon lui, la situation est différente, «tout déborde d'activité» et «tout est plus simple et plus libre». C'est dû au fait que les pays occidentaux ont un système efficace de lutte contre les actions de protestation, a ajouté le Président russe.

«Je l'ai dit récemment dans une interview à une journaliste américaine, où est le «Occupy Wall Street» (le mouvement de protestation Occupy Wall Street)? Le FBI les a mis en pièces, il n'y a plus personne. Et ils l'ont fait si tranquillement, comme une dissolution dans l'acide — "Pshiiit" — et tout a disparu. Un travail de pro», a déclaré M. Poutine lors de la rencontre avec les membres de la nouvelle composition de la Chambre publique.

© AFP 2017 Dominique Faget Poutine: les USA ont des données sur le crash du MH17 mais ne les dévoilent pas

En outre, le chef d'État russe a appelé à ne pas craindre les protestations appelant à améliorer la situation dans le pays en résolvant les problèmes actuels qui ne sont pas parfois aperçus des «cabinets des fonctionnaires».

Cependant, il a rappelé qu'utiliser les problèmes du pays dans le but de promouvoir ses propres intérêts n'avait rien à voir avec les vraies actions de protestation.