Incendie de Londres: des stars de la chanson sortent un single en hommage aux victimes

Les musiciens Paul McCartney, Céline Dion, Robert Williams, Brian May, Rita Ora, Pixie Lott et plusieurs de leurs collègues ont enregistré ensemble une version de la chanson Bridge over Troubled Water (Le pont au-dessus des eaux agitées, ndlr) du duo Simon and Garfunkel, en hommage aux victimes de l'incendie de la tour Grenfell de Londres dans la nuit du 13 au 14 juin. Elle sera diffusée sur toutes les chaînes de télévision et les stations de radio du Royaume-Uni.

La chanson sera également disponible sur iTunes.

L'idée de créer un tel single à des fins caritatives appartient à Simon Cowell, célèbre producteur résidant dans l'ouest de Londres, qui a été, selon lui, bouleversé par la tragédie de la tour Grenfell.

Rita Ora, chanteuse et actrice britannique originaire de Londres, a avoué qu'il n'avait pas été facile pour elle de participer à ce projet et d'enregistrer le morceau.

«J'ai beaucoup pleuré, c'était dur pour moi de chanter, puisque il s'agit de mon quartier et de mes amis», a-t-elle expliqué aux journalistes.

L'enregistrement de la composition, qui a duré trois jours, a eu lieu dans un studio situé à moins d'un kilomètre de la tour sinistrée.

Un incendie gigantesque a ravagé la tour Grenfell à Londres dans la nuit du 13 au 14 juin, coûtant la vie à 79 personnes, selon le dernier bilan de la police. D'après les pompiers, environ 120 familles auraient été touchées par l'incendie. Près de 600 habitants de l'édifice ont été hébergés dans des centres sociaux locaux, des mosquées et des églises.