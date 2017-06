Misère et manque de préparation expliquent les dérapages des Casques bleus en Centrafrique

© AP Photo/ Jerome Delay Reprise des hostilités en Centrafrique: 100 morts selon un nouveau bilan

Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a annoncé mardi qu''il discutait avec les autorités du Congo du retrait de leurs troupes déployées en Centrafrique, où ils sont accusés de divers sévices et manquements et sévices. Selon le général Dominique Trinquand, ancien chef de la mission militaire française à l''ONU, ces problèmes sont liés à deux phénomènes principaux: à la misère qui règne dans le pays et au le niveau de la préparation des soldats.

«La grande misère qui règne en Rrépublique centrafricaine fait que toute proposition sonnante et trébuchante (de l'argent) intéresse vivement les Ccentrafricains. Par ailleurs, le fait que ces contingents n'aient pas la pratique de ce type d'opérations, iIls se retrouvent donc confrontéser à des situations pour lesquelles ils sont mal préparés», indique le général.

​L'un des moyens possibles de mieux encadrer les missions est serait d'impliquer plus de Casques bleus originaires des pays riches, qui pourtant «rechignent beaucoup à envoyer leurs troupes dans des opérations de basse intensité.»

«C'est une demande permanente de la part des Nations- uUnies, pas simplement pour les comportements déviants, mais surtout pour des soucis d'efficacité et d'équipements des contingents», estime Dominique Trinquand.

Outre le renforcement du commandement et la bonne préparation des soldats, qui doivent être bien informés quant surà ce qu'ils peuvent faire ou ne peuvent faire, l'Onu doit diminuer le temps de service de contingent jusqu'à six mois, comme c'était le cas auparavant, car un an de service dans une telle région aussi difficile est trop long pour les troupes mal préparéess.

En même temps, l'expert estime que seuls les moyens politiques peuventsont propres pour mettre fin à la crise.

«La sortie crise, ce n'est pas une sortie militaire, les militaires sont là uniquement pour faire cesser les armes […] il faut un engagement politique fort pour dès qu'une que l'opération de la maintien de la paix est mise en place», a-t-il conclu.

La situation en Centrafrique a dégénéré en violence de masse en mars 2013 après l''arrivée au pouvoir, dans ce pays majoritairement chrétien, des militants musulmans de la Séléka.

Malgré l''intervention française en décembre 2013 dans le cadre de l''opération Sangaris et le déploiement des Ccasques bleus des Nations unies, la situation reste tendue, bien que l''escalade meurtrière ait été stoppée. Le pays a depuis élu un nouveau Président en la personne de Faustin-Archange Touadéra.