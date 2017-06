Oliver Stone doute que le Kremlin truque ses vidéos sur la Syrie

Lors de la conférence de presse qui a eu lieu dans le cadre du festival scientifique Starmus en Norvège, le réalisateur américain Oliver Stone a commenté l'information selon laquelle une vidéo que le Président russe lui a montrée lors du tournage du documentaire The Putin interviews aurait présenté les opérations menées par des avions américains en Afghanistan et non celles des Forces aériennes russes en Syrie.

Le réalisateur a également mis en doute les suppositions d'un blogueur russe qui affirmait que la vidéo en question avait été truquée.

« Les blogueurs disent beaucoup de choses […] Mais pourquoi aurait-il [Poutine, ndlr] falsifié la vidéo?», a indiqué le réalisateur.

Il a également souligné que Moscou avait fourni de grands efforts pour lutter contre Daech en Syrie, notamment en détruisant l'«empire financier» des djihadistes.

Tourné par Oliver Stone, le documentaire The Putin Interviews a été diffusé du 12 au 15 juin par la chaîne câblée américaine Showtime. Le film a été réalisé sur deux ans et se compose d'une douzaine d'entretiens accordés par le chef d'État russe à M. Stone.