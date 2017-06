Les USA dépensent 84 M EUR pour un uniforme militaire inefficace

Le département américain de la Défense a dépensé 94 millions de dollars (plus de 84 millions d'euros) afin de fabriquer un uniforme pour les militaires afghans. Cependant, le choix de la couleur du tissu rend ce vêtement quasi inutilisable, relate le magazine Newsweek.

«La décision du département de la Défense quant à l'approvisionnement des forces armées afghanes avec un uniforme au motif de camouflage n'a pas été prise en tenant compte de son adéquation aux conditions de l'environnement en Afghanistan», lit-on dans un rapport de la commission Special Inspector General for Afghanistan Reconstruction (SIGAR), créée en 2008 dans le but de contrôler les moyens alloués à la reconstruction de l'Afghanistan.

© AP Photo/ Massoud Hossaini Un général US qualifie la campagne américaine en Afghanistan de «honte»

Il est également précisé que des responsables afghans ont choisi un «camouflage aux motifs forestiers» en fonction de leurs préférences personnelles.

La mission de l'Otan Resolute Support (ou Mission de Soutien déterminé, en français) est en Afghanistan depuis le 1er Janvier 2015. Selon l'accord bilatéral entre l'Otan et l'Afghanistan, environ 12.000 soldats sont déployés dans le pays. Ils sont chargés de former et de conseiller les forces de sécurité afghanes. La mission est déclaré non militaire.