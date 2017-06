Représentant russe attaqué à Paris: la France réagit

Suite à l'agression de Sergueï Kornev, chef de la délégation représentant l'Agence russe d'exportation d'armements Rosoboronexport au Salon international de l'aéronautique et de l'espace de Paris-Le Bourget, Alexandre Giorgini, directeur adjoint de la communication et de la presse du ministère français des Affaires étrangères, a annoncé lors d'un point de presse que la partie française était désolée pour cette attaque.

«Nous regrettons cet incident et nous avons d'emblée ouvert une enquête. Nous allons informer les autorités russes sur ses résultats», a indiqué le diplomate.

Selon Maria Vorobiova, porte-parole du Service fédéral russe pour la coopération militaire et technique, au moment de l'attaque M. Kornev était sur le chemin du retour du Salon du Bourget et se trouvait à bord d'une voiture.

Alors que sa voiture sortait d'un tunnel, des individus ont brisé une vitre et, menaçant de lui faire subir des violences physiques, ont exigé qu'il leur remette son argent et ses objets de valeur. Grâce à sa réaction rapide et à beaucoup de sang froid, Sergueï Kornev a pu conserver son passeport et ses documents.