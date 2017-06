En 2100, notre planète devrait compter 11,2 mds d'êtres humains

L'Onu annonce que d'ici 2100 la population mondiale atteindra les 11,2 milliards d'habitants. Le nombre des personnes âgées de 60 ans ou plus devrait par ailleurs plus que doubler à la même échéance. La population vieillissante, selon le rapport, passer ainsi de 962 millions en 2017 à quelque 2,1 milliards en 2050 et 3,1 milliards en 2100.

​L'Inde, avec une population actuelle de 1,3 milliard de personnes, deviendra l'État le plus peuplé du monde d'ici environ sept ans, devant la Chine, actuellement habitée par 1,4 milliard de personnes. Le Nigeria, qui connaît une croissance démographique très rapide, devrait supplanter les États-Unis en troisième position d'ici 2050.

Dans les 33 prochaines années, la moitié de la croissance démographique dans le monde sera assurée par neuf pays: l'Inde, le Nigeria, la République démocratique du Congo, le Pakistan, l'Éthiopie, la Tanzanie, les États-Unis, l'Ouganda et l'Indonésie.

