Afghanistan: des hélicoptères «non identifiés» soutenant Daech posent question

Moscou se dit étonné du «silence» de la presse européenne et américaine concernant les vols de l'aviation dénuée de tout signe identitaire en Afghanistan. Selon la porte-parole de la diplomatie russe Maria Zakharova, plusieurs combattants de la branche afghane de Daech, ainsi que des armes et des munitions ont été héliportés par ce type d'appareils dans l'est de l'Afghanistan.

«Plus d'une cinquantaine d'extrémistes armés ont appuyé l'offensive lancée par le groupe terroristes contre Tora Bora», a indiqué Mme Zakharova, ajoutant que les djihadistes sont ainsi parvenus à occuper la partie majeure de ce complexe souterrain présentant une importance stratégique.

Pointant du doigt le fait qu'aucune explication officielle n'a été faite concentrant cette manœuvre, la porte-parole a dénoncé la fréquence de ce genre de vols dans différentes régions de l'Afghanistan, destiné à apporter un soutien à Daech.

«Le silence continu à cet égard devient de plus en plus éloquent», a-t-elle lancé avant d'ajouter: «On voudrait bien que ces hélicoptères non identifiés apparaissent non seulement en Afghanistan, mais aussi sur les pages des médias occidentaux.»