«Accueil modeste» pour Porochenko à la Maison-Blanche? Kiev s’explique

Si le sténogramme envoyé par la Maison-Blanche ne fournit aucune information précise sur la durée de la rencontre entre Donald Trump et Piotr Porochenko, la vice-porte-parole de la Rada Irina Geraschenko, a déclaré que les leaders américain et ukrainien avaient discuté pendant une bonne demi-heure, et non quelques minutes, comme il a pu être annoncé auparavant. En outre, ce format de rencontre est dans les habitudes du Président américain, a écrit Mme Geraschenko sur son compte Facebook, entendant ainsi à justifier l'accueil modeste réservé au Président ukrainien.

«Pas mal de rencontres internationales importantes du Président Trump ont duré moins d'une demi-heure. On dit que les rencontres courtes sont dans son style», a-t-elle écrit sur sa page.

Mardi, la première rencontre entre le Président ukrainien Piotr Porochenko et son homologue américain Donald Trump a eu lieu à Washington. Selon un communiqué de la Maison-Blanche, les deux Présidents ont, au cours d'un bref entretien, discuté «d'un règlement pacifique du conflit dans l'est de l'Ukraine, ainsi que de l'ordre du jour du Président Porochenko et de ses efforts dans la lutte contre la corruption.»

Comme l'ont auparavant indiqué les médias occidentaux, la visite de Porochenko aux États-Unis avait été annoncée comme très importante en Ukraine, alors que les représentants de l'administration de Donald Trump ont déclaré que Porochenko n'allait que «passer» chez le Président américain. D'après les médias, le leader ukrainien n'a pas eu le privilège d'arpenter le tapis rouge et a «tranquillement gagné» l'aile ouest de la Maison-Blanche.