Pyongyang se lance dans la diplomatie électronique

Le ministère nord-coréen des Affaires étrangères a créé son propre site Internet, annonce l'agence officielle KCNA.

Selon l'agence, le site est appelé vise à faire comprendre la politique de ce pays et à «apporter une contribution à l'élargissement et au développement de relations de compréhension mutuelle, d'amitié et de coopération entre la Corée du Nord et les pays du monde conformément aux idéaux d'indépendance, de paix et d'amitié».

© Sputnik. Iliya Pitalev Pyongyang prêt à un moratoire sur le nucléaire à une condition

Le site présente en coréen et en anglais la structure du ministère, détaillant ses départements, instituts et organisations affiliées.

Pour un pays aussi fermé que la Corée du Nord, il est insolite de publier les adresses électroniques et postales de certains organismes de la diplomatie de ce pays.

Les pages du site publient les dernières informations, des documents, des explications sur la ligne politique du pays, des informations sur la Corée du Nord, ainsi que des photos et des vidéos.

Le site est également doté d'un moteur de recherche.

Il n'y a pas d'accès à Internet à l'intérieur du pays, aussi le site est-il destiné aux étrangers et aux Coréens se trouvant à l'extérieur de la Corée du Nord.