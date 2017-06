Berlusconi révèle ce que lui plaît le plus chez Trump

Croyez-le ou non, mais l'ancien Premier ministre italien Silvio Berlusconi a de nouveau secoué l'espace médiatique grâce à une déclaration hors du commun.

Cette fois-ci, l'octogénaire a ciblé le Président américain Donald Trump, et plus précisément sa femme Melania. S'exprimant à l'antenne de la chaîne de télévision italienne LA7, il a affirmé qu'elle était ce qui lui plaisait le plus chez le nouveau locataire de la Maison-Blanche.

«Je ne la connais pas personnellement, mais j'ai beaucoup entendu parler d'elle et même les démocrates aux États-Unis ne la critiquent pas», a répondu l'homme politique italien à la question de savoir s'il considérait Donald Trump comme un «Berlusconi américain».

Lors de l'émission télévisée, l'ex-Premier ministre italien a également évoqué les principaux acteurs de la scène politique de son pays.