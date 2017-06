La coalition dirigée par Washington élargit son champ d’action en Syrie

Ces deux derniers jours, les avions de la coalition internationale dirigée par les États-Unis ont de nouveau élargi leur champ d'action en Syrie, d'après les rapports de la coalition.

© REUTERS/ Rodi Said Syrie: une famille de 12 personnes tuée par la coalition

Les frappes effectuées les 20 et 21 juin n'ont visé que la région de Raqqa, la capitale autoproclamée du groupe terroriste Daech, en Syrie. Le 22 juin, les noms des régions d'Abou Kamal (est), de Deir ez-Zor (nord-est), ainsi que de Palmyre ont réapparu dans les informations sur les missions réalisées par l'aviation de la coalition. En plus, le nombre de vols a presque doublé pour dépasser 30 par jour.

Le rapport du 23 juin confirme cette tendance. Les raids de la coalition ont visé Abou Kamal, Deir ez-Zor, Raqqa, les régions d'Al-Chaddadeh et d'Hassaké, dans le nord-est du pays.

Le commandement de la coalition a annoncé en juin son intention de «redéployer» ses avions suite à la décision du ministère russe de la Défense de suspendre les contacts avec les États-Unis dans le cadre du mémorandum destiné à éviter les incidents aériens dans le ciel syrien.

© Sputnik. Mikhail Voskresenskiy Un avion syrien abattu par la coalition anti-Daech près de Raqqa en Syrie

Le 18 juin, un Su-22 de l'armée gouvernementale syrienne a été abattu au sud de la ville syrienne de Raqqa par les forces de la coalition alors que l'appareil était en mission contre Daech. Selon la coalition, le Su-22 a largué des bombes près des positions des Forces démocratiques syriennes (FDS) composées principalement de Kurdes.

Le 19 juin, le ministère russe de la Défense a déclaré que tous les aéronefs, y compris les avions et les drones de la coalition, détectés à l'ouest de l'Euphrate seront pris pour cible par les moyens de lutte antiaérienne russe aériens et terrestres dans la zone d'opération militaire de l'aviation russe dans le ciel syrien. Par ailleurs, la Russie a décidé de cesser de coopérer avec la partie américaine dans le cadre du mémorandum sur la sécurité et la prévention des incidents dans le ciel syrien.