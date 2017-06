En Allemagne, un billet de zéro euro voit le jour

Un lot de billets de banque de zéro euro a été diffusé en Allemagne à 5.000 exemplaires, ce coup de publicité étant autorisé par la Banque centrale européenne (BCE), d'après les médias allemands. Même s'il n'est pas possible de payer ses courses avec ces billets, ils ont tous les niveaux de protection, y compris les filigranes et les hologrammes, et sont imprimés sur le même papier que les billets de banque ordinaires.

En Allemagne, on espère que ce billet attirera l'attention non seulement des touristes mais aussi des collectionneurs. Le prix de chaque billet, illustré par le Gorch Fock II, voilier-école de la marine allemande de 1958, est de 2,50 euros.